В Приднестровье восстановили подачу газа населению

В Приднестровье полностью восстановили снабжение газом населения

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) полностью восстановили снабжение газом населения. Сообщение опубликовано на сайте президента ПМР Вадима Красносельского.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — подчеркивается в сообщении.

Власти Приднестровья провели совещание оперативного штаба по энергетике и сообщили также о возобновлении подачи тепла в 97 процентов школ. Как сообщается, для экономного расходования имеющегося газа принято решение с 9 февраля на несколько дней запустить угольные котельные Молдавской ГРЭС.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об отказе ПМР от помощи ЕС в покупке газа. Политик указал, что Евросоюз предлагал выдать 60 миллионов евро, но Приднестровье выбрало вариант с поставками от венгерской компании.