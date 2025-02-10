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12:45, 10 февраля 2025Бывший СССР

В Приднестровье восстановили подачу газа населению

В Приднестровье полностью восстановили снабжение газом населения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) полностью восстановили снабжение газом населения. Сообщение опубликовано на сайте президента ПМР Вадима Красносельского.

«Подача газа в частные домовладения успешно завершена. Подключение иных объектов продолжается», — подчеркивается в сообщении.

Власти Приднестровья провели совещание оперативного штаба по энергетике и сообщили также о возобновлении подачи тепла в 97 процентов школ. Как сообщается, для экономного расходования имеющегося газа принято решение с 9 февраля на несколько дней запустить угольные котельные Молдавской ГРЭС.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил об отказе ПМР от помощи ЕС в покупке газа. Политик указал, что Евросоюз предлагал выдать 60 миллионов евро, но Приднестровье выбрало вариант с поставками от венгерской компании.

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