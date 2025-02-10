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11:25, 10 февраля 2025Экономика

Приднестровье отказалось от помощи Евросоюза в покупке газа

Речан: Молдавия не договаривалась с РФ о поставках газа в Приднестровье
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Предложение Евросоюза предоставить непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) грант на закупку природного газа не встретило понимания у Тирасполя. Об этом рассказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает РИА Новости.

По его словам, власти ПМР, несмотря на заявления о тяжелейшем энергетическом кризисе, отказались от помощи ЕС и собираются получать энергоресурсы через Венгрию.

Политик указал, что Евросоюз предлагал выдать 60 миллионов евро, но Приднестровье выбрало вариант с поставками от венгерской MET Gas and Energy Marketing AG на границу с Молдавией в соответствии с подписанным контрактом с «Молдовгазом». Главной причиной такого решения стало условие ЕС о повышении тарифов для потребителей.

При этом ранее Тирасполь согласился принять 20 миллионов евро из гранта Евросоюза, выделение которых согласовала комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии. С помощью этих средств непризнанная республика закупала газ до 10 февраля.

Позднее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявляла, что Евросоюз готов и дальше помогать ПМР, что позволило бы региону избежать шантажа и энергетической нестабильности, но для этого регион должен выполнить ряд условий.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились с января 2025 года из-за завершения контракта на транзит через Украину. В Тирасполе надеются на возобновление прокачки, того же требуют Венгрия и Словакия, однако в настоящее время предпосылок для начала переговоров нет. Тем не менее не исключено возобновление транзита при условии, что через Украину пойдет принадлежащий Азербайджану газ.

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