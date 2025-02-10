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05:53, 10 февраля 2025Мир

В России раскрыли подробности контактов с США по Украине

Небензя заявил об отсутствии конкретных сигналов от США по контактам по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с США. Однако он указал на отсутствие конкретных сигналов по контактам по Украине.

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«Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги», — отметил дипломат.

Ранее Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной. По его словам, Москва будет подписывать соглашение только с легитимной властью Киева.

До этого Трамп оценил вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — допустил он.

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