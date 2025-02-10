В России раскрыли подробности контактов с США по Украине

Небензя заявил об отсутствии конкретных сигналов от США по контактам по Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва внимательно отслеживает риторику президента США Дональда Трампа и его администрации по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с США. Однако он указал на отсутствие конкретных сигналов по контактам по Украине.

«Когда новая администрация сформулирует и представит четкую позицию по украинскому урегулированию, тогда и будем ее изучать. Пока же мы слышим только лозунги», — отметил дипломат.

Ранее Небензя назвал условие для заключения мирного договора с Украиной. По его словам, Москва будет подписывать соглашение только с легитимной властью Киева.

До этого Трамп оценил вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — допустил он.