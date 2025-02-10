В России мигрант начал угрожать жене бойца СВО

Во Владивостоке мигрант стал угрожать жене участника СВО

Во Владивостоке мигрант стал угрожать жене участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Иностранец стал угрожать россиянке после сделанного ему замечания. Она утверждает, что обращение в полицию осталось безрезультатным.

Прибывшие на место активисты помогли женщине составить новое заявление. После этого мигранта доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он не имеет законных оснований для проживания в квартире. Помимо этого, предварительно, он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

Ранее в Саратове жена другого бойца СВО добилась выселения захвативших ее квартиру мигрантов. Вскоре после вселения иностранцы отказались оплачивать коммунальные услуги и перестали выходить на связь с собственницей жилья. Выселить их удалось только пришедшим на помощь россиянке общественникам.