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13:39, 9 сентября 2024Россия

«Сегодня вы съезжаете». Жена участника СВО вместе с толпой мужчин выгнала захвативших ее квартиру мигрантов

СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

Толпа мужчин-общественников помогла жене участника специальной военной операции (СВО) выгнать из ее квартиры мигрантов, не плативших за аренду. По данным Telegram-канала «Русская община ZOV», инцидент произошел в Саратове.

Иностранцы перестали выходить на связь

Как сообщает источник, изначально новые квартиранты были вежливыми с арендодателем, однако впоследствии приезжие буквально захватили жилье россиянки. Они перестали оплачивать коммунальные услуги, уверяя, что сделают это позже. Однако по прошествии трех месяцев квартиросъемщики перестали выходить на связь, так и не расплатившись с женщиной.

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В результате действий дружинников совместно с потерпевшей и риелтором удалось добиться того, что граждане одной из стран ближнего зарубежья оплатили задолженности. Несмотря на то что хозяйка квартиры настаивала на незамедлительном выселении квартирантов и с порога заявила им: «Сегодня вы съезжаете», общественники уговорили ее немного повременить, так как в семье есть дети.

Мигранты должны съехать из жилища супруги участника СВО в понедельник, 9 сентября, уточнили в «Русской общине».

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До этого приезжий захватил квартиру матери российского бойца

Аналогичный случай произошел в июне в подмосковных Химках. Тогда сообщалось, что мигрант поселился в квартире матери участника СВО и вскоре отказался платить за аренду, также перестав выходить на связь.

Из-за того, что сын россиянки находился в госпитале и не мог ей помочь, женщине пришлось обращаться к общественникам. В результате беседы с квартирантом, который оказался уроженцем Армении, им удалось вернуть долг женщине.

В России захотели запретить мигрантам переезжать вместе с семьями

В августе группа депутатов от ЛДПР решила внести законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих в стране лишь на основании трудового договора или патента.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Инициаторы такой нормы считают, что семьи приезжих должны ждать их на родине. В противном случае, приезжая в РФ, близкие трудоустроенных иностранцев создают компактные анклавы, разговаривают на родном языке и пренебрегают интересами местных граждан. Как позже указал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, данная инициатива заслуживает особого внимания. Он подчеркнул, что для этих целей уже создана специальная законотворческая комиссия.

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      Анастасия Алимпиева
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