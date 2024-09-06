Мигрант расправился с пожилым работником АЗС в Москве. Что об этом известно?

В Москве задержали мигранта, забившего до смерти работника АЗС

В Москве иностранец расправился с работником автозаправки. Инцидент произошел рано утром в пятницу, 6 сентября, в проезде завода «Серп и Молот» в районе Лефортово.

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, 28-летний молодой человек поссорился с 65-летним сотрудником АЗС. Затем их конфликт перерос в драку, в ходе которой пожилой мужчина получил смертельные травмы.

Второй участник драки сразу же скрылся с места преступления, однако полицейским удалось задержать его по горячим следам. Подозреваемым оказался приезжий из ближнего зарубежья. «Выяснилось, что приезжий находился на территории России с нарушением миграционного законодательства. Фигурант передан в следственные органы», — сообщили в МВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В СПЧ призвали ужесточить правила пребывания мигрантов в России

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал ужесточить правила пребывания мигрантов в России. По его словам, различные проблемы в связи с потоком мигрантов возникают постоянно.

«Правила существования в этой открытой стране должны быть довольно жесткими», — считает он. Россия не может справиться с потоком мигрантов, которые направляются из бывших республик СССР, добавил Фадеев.

Также о мигрантах высказывался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, приезжающим из ближнего зарубежья на сезонную работу нужно запретить привозить с собой семьи.

«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — возмутился зампред Совбеза.

Медведев также призвал заставить детей мигрантов в школах выучить русский язык. По его словам, делать это необходимо постепенно и без хамства. «А кто не учит — ну, не пускать», — считает политик.