В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников

В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников в отношении россиян. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Согласно инициативы, размер взыскания предлагается увеличить в полтора раза, установив его на уровне от 75 до 100 тысяч рублей.

Помимо хамства, в России предложили увеличить штрафы для чиновников за игнорирование обращений граждан — в два раза до 10-20 тысяч рублей.

Как уточнил один из авторов законопроекта Владимир Плякин, правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. «Однако я убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей», — добавил он.

Ранее в Марий Эл провели проверку из-за слов депутата Андрея Саковича, который назвал пожаловавшихся на рост цен на продукты россиянок «тупыми», «хабалками» и призвал их «биться головой об стену». Независимая лингвистическая оценка не нашла ничего оскорбительного в словах парламентария.