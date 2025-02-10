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16:27, 10 февраля 2025Россия

В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за хамство чиновников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников в отношении россиян. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передает ТАСС.

Согласно инициативы, размер взыскания предлагается увеличить в полтора раза, установив его на уровне от 75 до 100 тысяч рублей.

Помимо хамства, в России предложили увеличить штрафы для чиновников за игнорирование обращений граждан — в два раза до 10-20 тысяч рублей.

Как уточнил один из авторов законопроекта Владимир Плякин, правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. «Однако я убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей», — добавил он.

Ранее в Марий Эл провели проверку из-за слов депутата Андрея Саковича, который назвал пожаловавшихся на рост цен на продукты россиянок «тупыми», «хабалками» и призвал их «биться головой об стену». Независимая лингвистическая оценка не нашла ничего оскорбительного в словах парламентария.

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