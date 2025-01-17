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13:49, 17 января 2025Россия

В словах призвавшего россиянок «биться головой об стену» депутата не нашли оскорбления

В Марий Эл проверили депутата Саковича, оскорбившего россиянок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom  

В Марий Эл провели проверку после слов депутата Андрея Саковича, который назвал россиянок «тупыми», «хабалками» и призвал их «биться головой об стену». Женщины пожаловались на рост цен на продукты, передает РИА Новости.

По данным агентства, после инцидента была проведена независимая лингвистическая оценка, однако она не нашла ничего оскорбительного в словах парламентария.

«Высказывания Саковича не являются оскорблениями, не являются унижающим честь и достоинство личности, а также не являются уничижительными характеристиками личности», — следует из результатов проверки.

На основании этого заключения парламентария не стали привлекать к ответственности. Вместе с тем, с депутатами в российском регионе провели образовательные мероприятия о поведении в социальных сетях.

Ранее в Краснодарском крае чиновник назвал тупорылым животным мать павшего бойца специальной военной операции. Так он отозвался о женщине за глаза во время проведения совещания с администрацией.

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