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10:29, 18 декабря 2024Россия

Российский чиновник назвал тупорылым животным мать павшего бойца СВО

Чиновник из Краснодарского края назвал тупорылым животным мать бойца СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegrma-канал Kub Mash

Глава Тимашевского района Краснодарского края назвал тупорылым животным мать павшего бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным издания, российский чиновник так отозвался о женщине за глаза в время проведения совещания с администрацией. Мать военнослужащего является депутатом совета Медведовского сельского поселения.

Летом она получила из рук главы «Орден мужества», которым посмертно наградили ее сына.

До этого мать участника спецоперации на Украине из Кемеровской области лишилась денег, получив сообщение о сыне.

Уточнялось, что 31-летний сын россиянки ушел на фронт добровольцем, получил ранение при выполнении боевого задания и не выжил. Спустя время ей поступил звонок в Telegram с аккаунта якобы военного клинического госпиталя. Матери предложили подтвердить личность сына.

ЖЗЛ
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