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11:03, 28 ноября 2024Россия

Мать российского бойца СВО получила сообщение о своем сыне и лишилась денег

Мать бойца СВО из Кемеровской области лишилась денег, получив сообщение о сыне
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из Кемеровской области лишилась денег, получив сообщение о сыне. Об этом пишет ИА «Регнум».

По данным издания, 31-летний сын россиянки ушел на фронт добровольцем, получил ранение при выполнении боевого задания и не выжил. Спустя время ей поступил звонок в Telegram с аккаунта якобы военного клинического госпиталя. Неизвестный представился военным комиссаром и попросил женщину подтвердить личность российского военнослужащего.

Как пишет агентство, после разговора в мессенджере ей прислали ссылку, где якобы были документы на ее сына. Женщина кликнула по ней, после чего потеряла все деньги со своей карты. По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге 29-летний мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманом выманил у женщины около четырех миллионов рублей.

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