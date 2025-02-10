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18:47, 10 февраля 2025Ценности

В сети обсудили одну деталь в наряде рэпера во время выступления на Супербоуле

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский рэпер Кендрик Ламар выступил на соревновании Супербоул и привлек внимание пользователей сети своим нарядом. Об этом сообщает CNN.

Певец вышел на сцену в кожаном бомбере и черном худи, однако в сети обсудили другую деталь его образа, а именно, джинсы. Зрители заметили, что Ламар предпочел джинсы-клеш, которые были особенно актуальны в 2000-х годах. Некоторые комментаторы высмеяли стиль исполнителя, а другие, напротив, восхитились вещью, поскольку подобные брюки сейчас находятся на пике популярности.

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Отмечается, что мужские джинсы-клеш появились в ассортименте таких известных брендов, как Sacai, Rick Owens, Marni и Louis Vuitton. В том числе в них выходил в свет креативный директор Louis Vuitton, певец Фаррелл Уильямс

Ранее в феврале стало известно, что зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали 30-летних.

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