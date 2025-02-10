Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:52, 10 февраля 2025Ценности

Зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали 30-летних

NYP: Молодежь вернула в моду джинсы-скинни и напугала 30-летних
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @laurenwolfe

Зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали миллениалов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогеры принялась массово публиковать видео, в которых они стилизуют облегающие брюки из денима, отказываясь при этом от мешковатых джинсов. В большинстве случаев инфлюэнсеры предпочитают носить скинни с широкими ботинками и высокими сапогами, сочетая их с оверсайз-свитерами и мешковатыми футболками.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Однако 30-летние зрители не оценили новый тренд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикациями авторов видео. «Скинни не вернулись в моду. Вы просто заправляете их в ботинки, а на самом деле мы носили их с кедами», «Если вы говорите, что вернули моду на скинни, надевайте кроп-топы и кеды!», «Только не это», «Молодежь меня пугает», — высказывались они.

В октябре 2024 года зумеры устремились в офисы в пижамах и также смутили 30-летних.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Оскорбительные заявления и угрозы». Николаю Валуеву запретили въезд в Азербайджан. Он критиковал закрытие Русского дома в Баку

      Россиянку осудили на восемь лет за госизмену

      Участвовавшего в создании спорткаров Spyker бизнесмена Пессиса объявили в розыск

      Россиян предупредили о магнитных бурях

      В Москве предложили арендовать квартиру Дяди Федора

      Целесообразность оформления рыночной ипотеки в России оценили

      В России захотели повысить штрафы за хамство чиновников

      Убыточный автопроизводитель стал совладельцем «Ауруса»

      Прокуратура передала в суд уголовное дело о подготовке покушения на главу Крыма

      ОБСЕ сравнили с тяжело больным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше