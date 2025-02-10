Зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали 30-летних

NYP: Молодежь вернула в моду джинсы-скинни и напугала 30-летних

Зумеры вернули в моду джинсы-скинни и напугали миллениалов. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Блогеры принялась массово публиковать видео, в которых они стилизуют облегающие брюки из денима, отказываясь при этом от мешковатых джинсов. В большинстве случаев инфлюэнсеры предпочитают носить скинни с широкими ботинками и высокими сапогами, сочетая их с оверсайз-свитерами и мешковатыми футболками.

Однако 30-летние зрители не оценили новый тренд, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикациями авторов видео. «Скинни не вернулись в моду. Вы просто заправляете их в ботинки, а на самом деле мы носили их с кедами», «Если вы говорите, что вернули моду на скинни, надевайте кроп-топы и кеды!», «Только не это», «Молодежь меня пугает», — высказывались они.

В октябре 2024 года зумеры устремились в офисы в пижамах и также смутили 30-летних.