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15:45, 11 октября 2024Ценности

Зумеры устремились в офисы в пижамах и напугали 30-летних

NYP: зумеры устремились в офисы в пижамах и напугали 30-летних миллениалов

Фото: Alina Troeva / Shutterstock / Fotodom

Зумеры задали тренд на появление в офисе в пижаме и напугали миллениалов. Соответствующий материал публикует издание New York Post (NYP).

Выяснилось, что представители поколения Z устремились на работу и учебу в пижамах. Кроме того, популярные молодые блогеры регулярно демонстрируют подписчикам, как включить пижамную одежду в повседневный гардероб. «Пижама буквально подходит ко всему», — говорит в интервью студентка и инфлюэнсер Лусиана Луэва.

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По мнению критиков, зумеры запустили тренд, повторяя образы знаменитостей, которые регулярно появлялись в подобных расслабленных нарядах текущим летом. Кроме того, пижамные комплекты появились и в ассортименте популярных брендов, таких как Cou Cou Intimates, Louis Vuitton и Dries Van Noten, что напугало 30-летних читателей издания.

«В школе моей дочери был пижамный день — тогда-то я и увидела массу учеников в ночной одежде. Если честно, я была в ужасе. Для меня это показатель лени», — высказалась о тенденции радиоведущая Анна Запотоски.

В августе молодежь также отказалась от любимой вещи 30-летних.

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      Карина Черных
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