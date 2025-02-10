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08:10, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

В США предрекли борьбу Трампа и Маска

Представитель Lincoln Project Уилсон допустил борьбу Трампа против Маска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соучредитель американского комитета политических действий Lincoln Project Рик Уилсон заявил, что президент США Дональд Трамп может развернуть борьбу против главы правительственного департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардера Илона Маска. Об этом он высказался в беседе с газетой The Guardian.

Уилсон подчеркнул, что рано или поздно Трамп и Маск столкнутся. «Когда Трамп увидит, что Илон наносит ему политический ущерб, он в горячую минуту перережет шнур. Это даже не займет и пяти ударов сердца», — отметил эксперт.

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В публикации подчеркивается, что состояние Маска в 426 миллиардов долларов «затмевает богатство президента». Кроме того, бизнесмен обладает огромной властью и влиянием через социальную сеть X.

До этого издание The Hill написало, что порядка 53 процентов опрошенных американцев не одобряют влияние миллиардера на Дональда Трампа и рассчитывают, что его роль в администрации не будет большой.

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