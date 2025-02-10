В зоне СВО испытали российского «Солиста»

«Известия»: В зоне СВО испытали беспилотную реактивную платформу «Солист»

В зоне специальной военной операции (СВО) испытали беспилотную реактивную платформу «Солист», представляющую собой гибрид беспилотника и корректируемого боеприпаса. Об этом сообщает газета «Известия».

Комплекс представляет собой одноразовый корректируемый боеприпас с управлением от первого лица. Дальность огня — десять километров. Комплекс может использовать боеприпасы от РПГ-7 и СПГ-9.

«В тактическом плане, комплекс будет дополнять минометы и противотанковые ракетные комплексы в вооружении ротных групп», — рассказал ветеран СВО с позывным Скрипач.

Изделие разработал Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), его внедрение поручено Центру «Ривир».

В декабре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС, что концерн на основе опыта СВО разработал комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс-М», который обезопасит расчеты в случае атаки огневой позиции.