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11:13, 10 февраля 2025Наука и техника

В зоне СВО испытали российского «Солиста»

«Известия»: В зоне СВО испытали беспилотную реактивную платформу «Солист»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) испытали беспилотную реактивную платформу «Солист», представляющую собой гибрид беспилотника и корректируемого боеприпаса. Об этом сообщает газета «Известия».

Комплекс представляет собой одноразовый корректируемый боеприпас с управлением от первого лица. Дальность огня — десять километров. Комплекс может использовать боеприпасы от РПГ-7 и СПГ-9.

«В тактическом плане, комплекс будет дополнять минометы и противотанковые ракетные комплексы в вооружении ротных групп», — рассказал ветеран СВО с позывным Скрипач.

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Изделие разработал Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ), его внедрение поручено Центру «Ривир».

В декабре генеральный директор «Калашникова» Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС, что концерн на основе опыта СВО разработал комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс-М», который обезопасит расчеты в случае атаки огневой позиции.

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