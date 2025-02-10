Власти Латвии призвали жителей отказаться от поездок в Россию

В МВД Латвии призвали жителей отказаться от поездок в Белоруссию и Россию

Глава МВД Латвии Рихардс Козловскис призвал местных жителей отказаться от поездок в Россию и Белоруссию. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, что в случае обострения ситуации Рига может в течение нескольких часов закрыть восточную границу страны. «Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума», — добавил он.

Ранее стало известно, что власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе россиян, сообщать информацию о цели визита перед въездом. Отмечается, что за сокрытие этих данных или предоставление ложных сведений будет взиматься штраф в размере до 2 тысяч евро (около 212 тысяч рублей).