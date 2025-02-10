Военкор рассказал о попадании ВСУ в новый котел в ДНР

Коц: ВСУ попали в новый котел на южнодонецком направлении у Константинополя

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в новый котел на южнодонецком направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, бойцы ВСУ отступили из Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) к населенным пунктам Улаклы и Константинополь. Коц отметил, что речь идет о тысячах украинских солдат.

«Российские части пытаются обойти село [Дачное] с юга (со стороны Сухих Ялов) и с севера (со стороны Андреевки). Когда две "клешни" сомкнутся в районе линии Андреевка — Зеленое, бывший кураховский гарнизон окажется в окружении», — рассказал военный корреспондент.

Появление нового котла для ВСУ к западу от Курахово Коц предрекал в начале февраля. Он отмечал, что украинские подразделения «серьезно упираются» в населенном пункте Дачное.