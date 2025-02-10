Балицкий: ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«На автомобильной трассе Михайловка — Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук», — рассказал Балицкий.

В результате атаки украинского дрона женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Также ранения получил мужчина. Ребенок не пострадал. Им всем оказывают медицинскую помощь врачи.

Ранее Балицкий заявлял об ударе ВСУ по двум школам в Запорожской области. Они находились в населенных пунктах Пологи и Шевченко.