ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке Херсонской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки на территории Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новая Каховка на территории центрального городского рынка в районе 1-й котельни поврежден газопровод», — написал Гура.

Отмечается, что в связи с ударом было нарушено давление газа в сети, а аварийная бригада устранила все повреждения.

Ранее ВСУ нанесли удар по жилым кварталам города Рыльска в Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что при ударе никто не пострадал, а действия ВСУ назвал провокацией.