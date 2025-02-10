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19:18, 10 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по рынку в Новой Каховке Херсонской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки на территории Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.

«Со стороны ВСУ в результате обстрела в  городе Новая Каховка на территории центрального городского рынка в районе 1-й котельни поврежден газопровод», — написал Гура.

Отмечается, что в связи с ударом было нарушено давление газа в сети, а аварийная бригада устранила все повреждения.

Ранее ВСУ нанесли удар по жилым кварталам города Рыльска в Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что при ударе никто не пострадал, а действия ВСУ назвал провокацией.

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