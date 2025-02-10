Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центральному рынку Новой Каховки на территории Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура в Telegram-канале.
«Со стороны ВСУ в результате обстрела в городе Новая Каховка на территории центрального городского рынка в районе 1-й котельни поврежден газопровод», — написал Гура.
Отмечается, что в связи с ударом было нарушено давление газа в сети, а аварийная бригада устранила все повреждения.
Ранее ВСУ нанесли удар по жилым кварталам города Рыльска в Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что при ударе никто не пострадал, а действия ВСУ назвал провокацией.