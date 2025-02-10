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08:26, 10 февраля 2025Экономика

Выросли продажи одного российского металла в Китай

Таможня КНР: Продажи российского титана в 2024 году выросли на 44 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Китай стал покупать больше российского титана. Об это сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

По его данным, продажи данного металла в Китай выросли в прошлом году на 44 процента год к году до 3 тысяч 700 тонн. В основном речь идет о поставках готовых изделий. При этом в денежном выражении экспорт снизился почти на полтора процента и оценивается в 89 миллионов долларов.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова растущий спрос Китая на титан объясняется развитием таких секторов как авиастроение, химия и энергетика. В связи с этим в 2025 году экспорт российского титана в Китай может вырасти на 15 процентов.

Ранее сообщалось, что Канада вынашивает планы потеснить Россию в качестве поставщика титана в США. В Оттаве убеждены, что переход Америки с российского титана на канадский окажется замечательным примером стратегического партнерства двух стран.

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