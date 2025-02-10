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17:15, 10 февраля 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ за комментарии в интернете россиянин получил 5,5 года колонии

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к 5,5 года колонии за комментарии в сети
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил 36-летнего жителя к 5,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета») УК РФ. По данным силовиков, он, будучи сторонником радикальных взглядов, оставлял в интернете комментарии, в которых содержались признаки оправдания терроризма. Мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал курганца за призывы к насильственной смене власти.

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