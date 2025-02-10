Жители Аргентины пожаловались на кровавый ручей

France24: Ручей в Аргентине окрасился в кроваво-красный

Ручей Саранди в городе Авельянеда в Аргентине окрасился в кроваво-красный цвет. Местные жители пожаловались на появление плохого запаха, об этом сообщает France24.

По данным издания, Министерство окружающей среды расследует инцидент. Эксперты считают, что изменение цвета ручья могло быть вызвано сбросом органического красителя. Планируется провести анализ взятых проб воды, чтобы точно определить источник загрязнения.

Отмечается, что зловоние оказалось настолько сильным, что разбудило нескольких жителей ночью. Местные отметили, что ручей не впервые меняет цвет. «Мы видели его голубым, зеленым, розовым, пурпурным, с жирной пленкой на поверхности, похожей на нефть», — рассказала одна из собеседниц издания.

Ранее река Римак в Перу окрасилась в кроваво-красный цвет. Причиной стало попадание в воду отходов с промышленных предприятий.