Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:42, 11 февраля 2025Ценности

41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

41-летняя певица Саша Савельева похвасталась фигурой в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Саша Савельева

Саша Савельева. Фото: @sasha_savelieva

Экс-участница «Фабрики звезд 1» Саша Савельева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница позировала в ярком купальнике, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и крупные серьги.

В январе экс-участница «Фабрики звезд» снялась в ультракоротком наряде. Певица Саша Савельева продемонстрировала длинные стройные ноги в откровенном блестящем платье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

      В России сообщили о выявлении в США нового вируса млекопитающих

      Сборную России по хоккею захотели видеть на Олимпийских играх-2026

      В МВД раскрыли способы защитить смартфон при краже и взломе

      Мэр крупного российского города подал в отставку

      Плененный в Курской области боец ВСУ рассказал о несовершеннолетних в штурмовой бригаде

      Еще в одном российском аэропорту сняли ограничения на полеты

      Москву покрыло символическим слоем снега

      ФБР обнаружило 14 тысяч засекреченных страниц по делу Кеннеди

      В российском регионе ввели план «Перехват» после стрельбы на трассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше