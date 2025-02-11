41-летняя экс-участница «Фабрики звезд» похвасталась фигурой в купальнике

41-летняя певица Саша Савельева похвасталась фигурой в купальнике

Экс-участница «Фабрики звезд 1» Саша Савельева похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница позировала в ярком купальнике, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов с низкой посадкой. Звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки и крупные серьги.

В январе экс-участница «Фабрики звезд» снялась в ультракоротком наряде. Певица Саша Савельева продемонстрировала длинные стройные ноги в откровенном блестящем платье.