46-летняя Николь Шерзингер посетила Неделю моды в наряде с глубоким декольте

Певица Николь Шерзингер посетила Неделю моды в комбинезоне с глубоким декольте

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер посетила показ бренда Carolina Herrera в рамках Недели моды в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

46-летняя американская певица вышла в свет в черном облегающем комбинезоне с укороченными штанинами и глубоким декольте. Поверх данного наряда звезда надела белое длинное пальто прямого кроя, дополнив образ туфлями на каблуках.

В качестве аксессуаров она выбрала кольца, серьги и солнцезащитные очки. Вдобавок Шерзингер собрали волосы в пучок и нанесли мейкап в пастельных оттенках.

В январе 46-летняя Николь Шерзингер показала грудь в кроп-топе. На размещенных кадрах было видно, что наряд состоял из бюстгальтера и облегающих лосин.