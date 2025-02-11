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13:23, 11 февраля 2025Ценности

46-летняя Николь Шерзингер посетила Неделю моды в наряде с глубоким декольте

Певица Николь Шерзингер посетила Неделю моды в комбинезоне с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dominik Bindl / Stringer / Getty images

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер посетила показ бренда Carolina Herrera в рамках Недели моды в Нью-Йорке в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

46-летняя американская певица вышла в свет в черном облегающем комбинезоне с укороченными штанинами и глубоким декольте. Поверх данного наряда звезда надела белое длинное пальто прямого кроя, дополнив образ туфлями на каблуках.

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В качестве аксессуаров она выбрала кольца, серьги и солнцезащитные очки. Вдобавок Шерзингер собрали волосы в пучок и нанесли мейкап в пастельных оттенках.

В январе 46-летняя Николь Шерзингер показала грудь в кроп-топе. На размещенных кадрах было видно, что наряд состоял из бюстгальтера и облегающих лосин.

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