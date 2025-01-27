46-летняя Николь Шерзингер показала грудь в кроп-топе

Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер снялась в откровенном виде на холме. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя американская певица показала снимки, на которых предстала в спортивном костюме бирюзового цвета. На размещенных кадрах видно, что наряд состоит из подчеркивающего ее грудь бюстгальтера и облегающих лосин. В то же время знаменитость позировала без обуви и с распущенными волосами.

«Одна из моих любимых вещей в мире — это видеть сияние света на горизонте прямо перед восходом солнца», — подписала звезда пост, который набрал 89,7 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, Николь Шерзингер похвасталась фигурой в сетчатом наряде без бюстгальтера.

