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11:56, 11 февраля 2025Культура

Актер из «33 квадратных метров» оказался в инвалидной коляске

Mash: Актер Сергей Белоголовцев отменил участие во всех ближайших спектаклях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский теле- и радиоведущий, актер и шоумен Сергей Белоголовцев отменил участие во всех ближайших спектаклях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, после перенесенного инсульта артист оказался в инвалидной коляске. В августе Белоголовцев попал в больницу с болями в животе, пишет Mash. «Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили мужчину лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий», — говорится в сообщении.

После этого артист два месяца провел в реабилитационной клинике. В ноябре актер сериала «33 квадратных метров» снова оказался в медучреждении из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита, уточняет канал.

На сегодняшний день у артиста проявляется «непослушность» тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться ему помогают родственники, уточняет источник. При этом в разговоре с Mash Белоголовцев рассказал, что чувствует себя хорошо, и работает над телепередачей.

В декабре стало известно, что Сергей Белоголовцев перенес экстренную операцию по удалению аппендицита.

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