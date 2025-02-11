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16:59, 11 февраля 2025Культура

Аллегрова будет судиться с ночным клубом из-за травести-шоу

Ирина Аллегрова подаст в суд на ночной клуб, где ее хит исполняет травести-актер
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ирина Аллегрова подаст в суд на челябинский ночной клуб из-за того, что ее песню исполняет травести-актер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, мужчина выступает в женском образе под псевдонимом Зоя Душечка и в каждом шоу исполняет знаменитый хит Аллегровой «Угонщица». Происходят эти выступления в заведении «S&B». Известно, что в обычной жизни травести-артиста зовут Александр Горшков, он работает фитнес-тренером.

Как сообщает канал, права Аллегровой, которая не давала Александру разрешение на исполнение своей песни, будут защищать юристы Российского авторского общества, с которыми у нее есть действующий контракт. Они уже готовят иск к травести-актеру и к владельцам клуба.

Ранее стало известно, что певица Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала в Сочи.

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