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21:00, 11 февраля 2025Экономика

Анита Цой рассказала о доходе от работ на огороде

Певица Анита Цой рассказала, что получает доход от производства закруток
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Анита Цой сообщила, что ее увлечение садоводством и огородничеством превратилось в источник заработка. Подробнее об этом она рассказала в интервью журналу WomanHit.

По словам артистки, во время пандемии коронавируса она собрала большой урожай и закатала его в банки. «Дело в том, что вот уже более 30 лет я занимаюсь огородом. Изначально это было хобби, а во время самоизоляции в 2020-м, когда не было работы, появилось много свободного времени. Тогда я вырастила много продукции, закатала шесть тысяч банок по семейным рецептам и раздарила друзьям, чтобы поддержать», — поделилась воспоминаниями она. Цой отметила, что решила монетизировать свое хобби после того, как узнала, что многие артисты в период самоизоляции остались без работы — это показало ей, насколько важно иметь альтернативный источник дохода. «Всем так понравились мои соленья, что я решила заниматься этим уже профессионально», — заключила певица.

Ранее актриса Агата Муцениеце заявила, что хочет заняться садоводством и высадить рябину и сирень на дачном участке.

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