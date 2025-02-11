Бастрыкин поручил разобраться с резонансным делом бизнесмена из Марий Эл

Глава СК Бастрыкин поручил разобраться с делом бизнесмена Ускова

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об основаниях возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с земельными участками в Марий Эл, сообщает СК.

В публикации говорится, что неназванные предприниматель и глава муниципального образования проходят подозреваемыми по данному делу. В СК обратили внимание, что оно приобрело широкий общественный резонанс, «в том числе озвучено намерение обратиться к главе ведомства с просьбой разобраться в ситуации».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в СМИ распространились сведения о задержании основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова. Ему вменяют мошенничество в размере 20,5 миллиона рублей при покупке участка для строительства корпоративного поселка. Сам Усков настаивает, что задержание связано с его борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле. «Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного. Думаю, что это все придумано», — заявлял Усков. Он также добавил, что всегда «максимально честно вел дела».

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала безработного, выдававшего себя за генерала и обманувшего предпринимательницу из Петербурга на 15 миллионов рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.