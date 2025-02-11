Россиянин выдал себя за генерала и обманул предпринимательницу на 15 миллионов рублей

В Москве полиция задержала лжегенерала за обман женщины на 15 млн рублей

В Москве полиция задержала 61-летнего безработного, который выдал себя за генерала и обманул предпринимательницу из Петербурга на 15 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Мужчину доставили в Санкт-Петербург. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанный уже был судим.

Потерпевшая рассказала, что злоумышленник представился высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и пообещал ей высокий доход от инвестиций в проект. Он также заверил женщину, что может урегулировать любой конфликт благодаря «нужным связям». Когда женщина передала ему сбережения, мужчина исчез.

Силовики выяснили, что ранее задержанный несколько лет жил с женщиной, с которой познакомился в интернете. Ей он представлялся другим именем. Сразу после знакомства он переехал к ней в квартиру в городе Сертолово, которую быстро убедил продать. Он обещал добавить свои деньги и вместе купить элитной недвижимости в центре Санкт-Петербурга. В результате женщина осталась без денег и имущества и переехала на съемную квартиру. Какое-то время аферист продолжал жить с ней на ее деньги, а потом исчез.

Ранее российская актриса Елена Цорн лишилась квартиры в центре Москвы, попавшись на уловки мошенников.

