Бортпроводники раскрыли кодовое слово для флирта с пассажирами

Бортпроводники зарубежных авиакомпаний раскрыли кодовые слова для флирта с пассажирами на борту. Об этом сообщает New York Post.

В первую очередь члены экипажа отметили, что всегда обсуждают между собой красивых путешественников и даже дают им какие-то презенты. При этом, если бортпроводник хочет продолжить знакомство с понравившимся пассажиром, он скажет слово «чирио», когда будет прощаться с ним на выходе из самолета.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение.