Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:08, 11 февраля 2025Путешествия

Бортпроводники раскрыли кодовое слово для флирта с пассажирами

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бортпроводники зарубежных авиакомпаний раскрыли кодовые слова для флирта с пассажирами на борту. Об этом сообщает New York Post.

В первую очередь члены экипажа отметили, что всегда обсуждают между собой красивых путешественников и даже дают им какие-то презенты. При этом, если бортпроводник хочет продолжить знакомство с понравившимся пассажиром, он скажет слово «чирио», когда будет прощаться с ним на выходе из самолета.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла распространенные причины снятия пассажиров с рейса. В первую очередь причиной отказа в полете может стать агрессивное поведение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Белгород американским оружием. По городу выпустили около семи ракет

      Модель Иванова без бюстгальтера снялась в облегающем платье с Тимати

      Лолита ответила на обвинения в пошлости шуткой про объятия с женщиной

      Трое мужчин следили за занимавшимися криптой россиянами и вымогали у них деньги

      ВСУ одновременно атаковали два российских беспилотника

      В российском регионе капремонт оставил жильцов дома без балконов и с дырявой крышей

      Появились кадры нанесения удара ВС России по мосту близ Купянска

      Мосбиржа назвала срок готовности к старту торгов по выходным

      Шевченко оценил работу Тимощука в «Зените»

      В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше