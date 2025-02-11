Британские фермеры устроили протест на тракторах и танках

Британские фермеры устроили протест в центре Лондона на тракторах и танках

Сотни британских фермеров устроили акцию протеста в центре Лондона, приехав на демонстрацию на тракторах. Об этом сообщает газета The Independent.

Фермеры припарковали свои тракторы вдоль улицы Уайтхолла до Трафальгарской площади. Кроме того, на акции протеста были замечены четыре танка, пишет издание.

Демонстрации начались после того, как Минфин Великобритании объявил о повышении некоторых налогов и сборов. В частности, британские власти планируют ввести ставку в размере 20 процентов на наследство для ферм стоимостью более одного миллиона фунта стерлинга.

Ранее в Лондоне прошли протесты против строительства посольства Китая. Более тысячи человек собрались возле места предполагаемого строительства здания.