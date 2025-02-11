Депутат раскритиковала Лолиту за пошлость

Красноярский депутат Елена Пензина заявила, что Лолита пропагандирует пошлость

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина считает, что певица Лолита Милявская пропагандирует пошлость и вульгарность в своем творчестве. Ее слова приводит 5-tv.ru.

Пензина поддержала отмены концертов Лолиты в нескольких городах России и ответила отказом на приглашение певицы лично посмотреть ее выступление, чтобы поменять мнение о ней.

«Мне концерты Милявской не нужны — ни платно, ни бесплатно. Считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращаются люди, которые считают, что ей не место на сцене, потому что она просто пропагандирует пошлость и вульгарность», — заявила Елена.

Депутат добавила, что посещение концерта Лолиты не исправит мнение о ее творчестве. «Если человек в 60 не понимает, что хорошо, а что плохо, то это уже никак не исправить», — добавила она.

Ранее стало известно, что Лолита сообщила об отмене очередного концерта. В Томске выступление артистки отменили по инициативе директора концертной площадки.