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19:23, 11 февраля 2025Культура

Депутат раскритиковала Лолиту за пошлость

Красноярский депутат Елена Пензина заявила, что Лолита пропагандирует пошлость
Андрей Шеньшаков
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина считает, что певица Лолита Милявская пропагандирует пошлость и вульгарность в своем творчестве. Ее слова приводит 5-tv.ru.

Пензина поддержала отмены концертов Лолиты в нескольких городах России и ответила отказом на приглашение певицы лично посмотреть ее выступление, чтобы поменять мнение о ней.

«Мне концерты Милявской не нужны — ни платно, ни бесплатно. Считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращаются люди, которые считают, что ей не место на сцене, потому что она просто пропагандирует пошлость и вульгарность», — заявила Елена.

Депутат добавила, что посещение концерта Лолиты не исправит мнение о ее творчестве. «Если человек в 60 не понимает, что хорошо, а что плохо, то это уже никак не исправить», — добавила она.

Ранее стало известно, что Лолита сообщила об отмене очередного концерта. В Томске выступление артистки отменили по инициативе директора концертной площадки.

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