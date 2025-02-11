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10:41, 11 февраля 2025Культура

Лолита сообщила об отмене очередного концерта

В Томске отменили выступление певицы Лолиты
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Выступление певицы Лолиты Милявской в Томске отменили по инициативе директора концертной площадки. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Лолиты, в феврале состоится только шоу в Красноярске. Ранее концерты певицы в Кузбассе были отменены из-за проблем с безопасностью площадок: выступление в Кемерово не состоялось из-за срочного ремонта кабеля, а в Новокузнецке — из-за истекшего паспорта безопасности объекта.

«Томск тоже отменили. Сделали это красиво, за двое суток до концерта. Передали, что меня не хочет видеть директор зала, и что мы якобы не оплатили аренду», — рассказала Милявская.

Ранее сообщалось, что Лолита заявила о готовности бесплатно спеть на концертах в Томске и Красноярске, поскольку она не получит прибыли за свой тур.

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