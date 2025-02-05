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14:42, 5 февраля 2025Культура

Лолита заявила о готовности петь бесплатно

Певица Лолита заявила, что готова петь бесплатно после отмены концертов
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская заявила о готовности бесплатно спеть на концертах в Томске и Красноярске, поскольку она не получит прибыли за свой тур. Об этом она сообщила подписчикам в личном Telegram-канале.

Артистка объяснила, что расходы обычно делятся на весь тур и включают в себя перевозку оборудования, зарплату сотрудников, траты на рекламу и многое другое. Из-за отмены выступлений в Кемерове и Новокузнецке расходы будут разделены между двумя оставшимися концертами.

«Получается, я буду петь бесплатно. Но я сделаю это с огромным удовольствием и уважением к вам», — заявила певица, уточнив, что не снизит качество концертов.

В январе Милявская сообщила об отмене концертов в Кузбассе из-за проблем с безопасностью площадок: выступление в Кемерове не состоялось из-за срочного ремонта кабеля, а в Новокузнецке — из-за истекшего паспорта безопасности объекта. Актриса Яна Поплавская предположила, что реальная причина отмены связана с тем, что в регионе поддерживают специальную военную операцию.

Ранее Лолита назвала предателем своего коллегу Филиппа Киркорова за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

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