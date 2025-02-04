Лолита назвала Киркорова предателем

Певица Лолита Милявская назвала предателем коллегу Филиппа Киркорова за его высказывания о скандальной «голой вечеринке». Видео с заявлением артистки публикует Telegram-канал «Алена, Блин!».
В интервью Лолита упомянула вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшую в декабре 2023 года и оставившую заметный отпечаток на репутации участников. По словам певицы, ее некогда близкий друг Киркоров, также посетивший мероприятие, предал коллег и Ивлееву, поскольку занят только сохранением «собственной короны».
«Филипп Киркоров готов предать кого угодно. Он был на вечеринке 2-3 часа, как и я. Мы все провинились. Для меня Киркоров — человек, который предал всех своих собратьев. Посмотрите, как он теперь наклоняется везде, где только можно», — заявила Лолита.
Ранее стало известно, что Лолита потребовала проверить активистов, срывающих ее концерты, на экстремизм. Певица сообщила, что общественники рассылают в социальных сетях требования «противостоять» проведению ее концертов и не допускать «шабаша».