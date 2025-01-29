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15:45, 29 января 2025Культура

Лолита обвинила срывающих ее концерты активистов в экстремизме

Лолита попросит Следственный комитет проверить ее недоброжелателей на экстремизм
Андрей Шеньшаков
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Певица Лолита Милявская потребовала проверить активистов, срывающих ее концерты, на экстремизм. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам артистки, она уже готовит обращение в Следственный комитет. Лолита сообщила, что некие общественники рассылают в социальных сетях требования «противостоять» проведению ее концертов и не допускать «шабаша».

«Нужно присовокупить несколько фамилий, экстремизм и все такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведется какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае», — заявила Лолита.

В одном из писем, о которых говорит Милявская, сообщается о срочной аварийной замене камер для сокращения затрат на электричество. По этой причине якобы будет снижено энергоснабжение в здании. Причем ремонт планируют начать как раз 17 февраля, в день концерта Лолиты, который из-за этого пришлось отменить.

Ранее стало известно, что Лолита заявила об отмене концертов в Кемерово и Новокузнецке из-за проблем с безопасностью площадок.

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