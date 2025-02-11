Дочь соратника Березовского получит десятки миллионов фунтов за моль в лондонском доме

Дочь бизнесмена Патаркацишвили получит £30,5 млн за моль в своем доме в Лондоне

Дочь российско-грузинского миллиардера и партнера Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили Ии и ее муж Евгения Гуняка получат компенсацию в размере 30,5 миллиона фунтов стерлингов за покупку особняка, зараженного молью. Об этом сообщает The Guardian.

Пара приобрела дом в Ноттинг-Хилле в 2019 году за 32,5 миллиона фунтов. Вскоре стало ясно, что особняк заражен молью, которая гнездилась в утеплителе стен. Обработка инсектицидами не помогла, вредители продолжали портить одежду, продукты и другие предметы в доме. В ноябре 2024 года супруги подали в суд иск против застройщика.

Высокий суд Лондона постановил, что девелопер ввел пару в заблуждение, не рассказав им о наличии моли в доме, и теперь должен компенсировать ущерб. Он должен вернуть Патаркацишвили и Гуняку затраченную на покупку особняка сумму, за вычетом шести миллионов фунтов за те несколько лет, которые пара пользовалась жильем. Он также заплатит покупателям четыре миллиона фунтов компенсации ущерба от вредителей, включая 15 тысяч за испорченную одежду, и оплатит госпошлину в 3,7 миллиона фунтов.

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