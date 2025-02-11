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12:32, 11 февраля 2025Путешествия

Федор Конюхов пересек Южную Атлантику по самому опасному маршруту

Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке
Алина Черненко

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Отмечается, что Конюхов сделал это по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. Лодка путешественника «Акрос» вышла в Индийский океан во вторник, 11 февраля. На это ему потребовалось 68 суток.

«Впереди Индийский океан. До мыса Люин (Западная Австралия) — 4200 морских миль», — говорится в источнике.

Всего путешественник провел в океанах на весельных лодках «Акрос», «Тургояк» и «Уралаз» 428 дней.

В июле 2024 года Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Он провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут.

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