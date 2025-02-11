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18:23, 11 февраля 2025Экономика

Фицо пригрозил оставить Украину без газа

Фицо: Словакия может прекратить транзит газа на Украину
Кирилл Луцюк

Фото: Radovan Stoklasa / File Photo / Reuters

У Словакии есть моральное право прекратить транзит газа на Украину. Об этом предупредил премьер-министр страны — члена Европейского союза Роберт Фицо. Его процитировало РБК.

Он напомнил, что энергоноситель поступает на Украину по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород. И без этого топлива Украина замерзнет. Фицо признал, что Словакия не имеет никакого отношения к этому газопроводу, однако у нее есть моральное право рассматривать вариант пресечения его работы.

Свою позицию Фицо обосновал тем, что Братислава в настоящее время решает вопрос прекращения транзита российского газа через Украину, в то время как Европейский союз «выставляет себя дураками».

«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — считает он.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля Словакия снова стала получать российский газ, поставки которого прекратились в январе. Теперь же энергоноситель поступает в Словакию через газопровод «Турецкий поток». Ожидается, что с апреля объемы поставок должны вырасти в два раза.

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