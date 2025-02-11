Газманов спас от мошенников мать-инвалида

Родион Газманов спас от мошенников квартиру матери-инвалида

Певец и депутат Московской Госдумы Родион Газманов спас от мошенников россиянку-инвалида с несовершеннолетними детьми. Аферисты хотели отнять у семьи квартиру, об этом артист рассказал в беседе с Пятым каналом.

Команде Газманова удалось отстоять жилье женщины и поспособствовать возбуждению уголовного дела против аферистов. Сейчас наложен запрет на сделки с имуществом. Матери не стало, однако ее дети, которым к настоящему моменту уже исполнилось 18 лет, сейчас продолжают проживают в квартире.

Газманов подчеркнул необходимость не только помогать россиянам в конкретных случаях, но и разработать единый механизм, который исключит заключение сделок с участием мошенников. Он добавил, что лично сталкивался с аферистами, но не попадался на их уловки.

Ранее актриса Елена Цорн лишилась квартиры в Москве за 50 миллионов рублей после разговора с мошенниками. Неизвестные убедили ее оформить договор временной ренты.