Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 11 февраля 2025Мир

ХАМАС ответило на угрозы Трампа

Al Arabiya: ХАМАС не освободит заложников, пока Израиль не выполнит условия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Палестинское движение ХАМАС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия сделки по Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В ХАМАС назвали неуместным язык угроз и отметили, что это осложняет ситуацию. «ХАМАС подтверждает приверженность соглашению по сектору Газа. Соблюдение условий сделки по Газе — единственный способ освобождения заложников», — говорится в заявлении движения.

Ранее Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля. Он подчеркнул, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. «Если они не вернут всех, то разразится ад», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      В США мужчине по ошибке ампутировали руки и ноги

      В Федерации фигурного катания оценили невозвращение Валиевой отнятых у нее медалей

      В Литве назвали причины подорожания электроэнергии

      ХАМАС ответило на угрозы Трампа

      Администрация Трампа задумала ввести санкции против мэра украинского города

      США назвали возвращение Фогеля хорошим знаком на пути к завершению конфликта на Украине

      Директор Эрмитажа назвал Петербург Москвой

      В Турции задержали выбросившую ребенка в море женщину

      Трамп пообещал «правильные» шаги в отношении Газы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше