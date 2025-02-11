ХАМАС ответило на угрозы Трампа

Al Arabiya: ХАМАС не освободит заложников, пока Израиль не выполнит условия

Палестинское движение ХАМАС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия сделки по Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В ХАМАС назвали неуместным язык угроз и отметили, что это осложняет ситуацию. «ХАМАС подтверждает приверженность соглашению по сектору Газа. Соблюдение условий сделки по Газе — единственный способ освобождения заложников», — говорится в заявлении движения.

Ранее Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля. Он подчеркнул, что его не устроит вариант, при котором боевики будут выдавать по одному или двум ранее захваченным людям. «Если они не вернут всех, то разразится ад», — сказал политик.