Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров из отеля Турции и попалась в России

Женщина провезла в багаже 425 сувениров из отеля Турции и попалась в Волгограде

Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров с логотипом турецкого отеля и попалась в аэропорту России. Об этом сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.

Сотрудники Астраханской таможни остановили 44-летнюю женщину из Азербайджана при прохождении «зеленого» коридора с чемоданом, вес которого превышал 22 килограмма. Помимо личных вещей она пыталась незаконно пронести еще 425 товаров, среди которых были пляжные сумки, блокноты и автоматические ручки.

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По словам женщины, она собиралась выступать с презентациями в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пятигорске и дарить корпоративную продукцию турагентам в качестве рекламы отеля. Пассажирка также заявила, что не знала о необходимости таможенного декларирования.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Волгоград» Астраханской таможни Сергей Легкодимов пояснил, что без декларирования через таможенную границу ЕАЭС можно провозить исключительно вещи для личного пользования. «Товары, предназначенные для последующей перепродажи или использования в коммерческих целях, подлежат декларированию с уплатой таможенных платежей», — добавил он.

В результате вещи нарушительницы изъяли. В отношении иностранки возбудили административные протоколы о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений (статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

Ранее россиянка привезла из Турции золотые украшения на 56 миллионов рублей и попалась. Женщину остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Сочи.

