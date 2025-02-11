Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:53, 11 февраля 2025Путешествия

Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров из отеля Турции и попалась в России

Женщина провезла в багаже 425 сувениров из отеля Турции и попалась в Волгограде
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров с логотипом турецкого отеля и попалась в аэропорту России. Об этом сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.

Сотрудники Астраханской таможни остановили 44-летнюю женщину из Азербайджана при прохождении «зеленого» коридора с чемоданом, вес которого превышал 22 килограмма. Помимо личных вещей она пыталась незаконно пронести еще 425 товаров, среди которых были пляжные сумки, блокноты и автоматические ручки.

box#3919972

По словам женщины, она собиралась выступать с презентациями в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пятигорске и дарить корпоративную продукцию турагентам в качестве рекламы отеля. Пассажирка также заявила, что не знала о необходимости таможенного декларирования.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Волгоград» Астраханской таможни Сергей Легкодимов пояснил, что без декларирования через таможенную границу ЕАЭС можно провозить исключительно вещи для личного пользования. «Товары, предназначенные для последующей перепродажи или использования в коммерческих целях, подлежат декларированию с уплатой таможенных платежей», — добавил он.

В результате вещи нарушительницы изъяли. В отношении иностранки возбудили административные протоколы о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений (статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

Ранее россиянка привезла из Турции золотые украшения на 56 миллионов рублей и попалась. Женщину остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Сочи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшую ведущую «Вестей» требуют экстрадировать из Чехии. В чем ее обвиняют?

      Юру Борисова и Сергея Безрукова в роли Пушкина сравнили

      В Минобороны раскрыли подробности боев под Суджей

      В российском регионе за год возбудили шесть дел по статье о терроризме из-за атак БПЛА

      В России усомнились в возможности газового сотрудничества Киева и ЕС

      Иностранца нашли без признаков жизни в припаркованной машине на курорте Таиланда

      Газманов спас от мошенников мать-инвалида

      Украинские футболисты армянского клуба пропустили матч с «Зенитом»

      Двое российских подростков подожгли релейный шкаф ради денег

      Снятого на видео за сексом с коллегой российского главврача уволили по неожиданной причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше