Россиянка привезла из Турции шесть килограммов золотых украшений и спрятала их в сумочке

ФТС: Россиянка привезла из Турции золотые украшения на 56 миллионов рублей

Россиянка привезла из Турции золотые украшения на 56 миллионов рублей и попалась. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Женщину остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Сочи. При ней нашли 1,6 тысячи ювелирных изделий весом более шести килограммов. Отмечается, что часть товаров она спрятала в сумочке, а остальные лежали в поясном бандаже с карманами.

Среди драгоценностей были цепочки, браслеты, подвески, серьги и кольца, в том числе с гравировками Cartier и Bvlgari. Изделия были изготовлены из золота со вставками из бриллиантов, фианитов, малахита, оникса, перламутра, аметиста, культивированного жемчуга, цитрина.

Нарушительница призналась, что привезла украшения по просьбе знакомой из Турции для передачи получателю в Сочи. ФТС возбудила уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и начала расследование.

Ранее двое иностранных туристов попытались вывезти из России в Китай краснокнижные грибы и нарвались на уголовное дело. Теперь им грозит штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.