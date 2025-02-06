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14:32, 6 февраля 2025Путешествия

Туристы попытались вывезти из России в Китай грибы и нарвались на уголовное дело

Таможенники задержали иностранцев при попытке вывезти из России грибы мацутакэ
Алина Черненко

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Двое иностранных туристов попытались вывезти из России в Китай редкие грибы и нарвались на уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления ФТС России.

Уточняется, что первого иностранца задержали на таможенном посту ДАПП Полтавка. У него в рюкзаке обнаружили 17 грибов общим весом 1,2 килограмма. Второй мужчина ехал через МАПП Краскино. В его багаже лежали шляпки и ножки грибов весом 100 граммов.

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Таможенники изъяли подозрительный груз и отправили его на экспертизу, которая выявила, что это краснокнижные грибы мацутакэ. Иностранцы признались, что они знали о запрете на их вывоз из страны, но из-за отсутствия разрешительных документов попытались скрыть товар.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Им грозит штраф до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Особое внимание рекомендуется обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ.

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