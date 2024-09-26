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16:35, 26 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

Юрист Русяев: сбор краснокнижных грибов грозит уголовным наказанием

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За сбор грибов, занесенных в Красную книгу, можно сесть в тюрьму. Об уголовном наказании за это россиян предупредил юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.

Эксперт напомнил, что в соответствии со статьей 260.1 Уголовного кодекса РФ незаконный сбор, приобретение и перевозка краснокнижных грибов грозит штрафом до миллиона рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. В связи с этим юрист призвал перед походом в лес ознакомиться с их перечнем — он утвержден приказом Минприроды и доступен в интернете. Особое внимание Русяев порекомендовал обратить на такие редкие виды грибов, как рядовка мацутакэ, уточнив, что именно он упоминается в законе как пример краснокнижных грибов, за сбор которых может последовать наказание.

Что касается способа сбора грибов, юрист отметил, что в законе не содержатся конкретные требования к тому, можно ли срезать грибы или их нужно выдергивать, однако из экологических соображений стоит срезать грибы острым ножом, оставляя часть ножки в земле. Таким образом грибница будет сохранена, что поспособствует дальнейшему росту грибов в этом месте, заключил специалист.

Ранее юрист Сергей Коновалов предупредил россиян о тюремном сроке вплоть до девяти лет за сбор ягод на охраняемых территориях, а также за сбор краснокнижных ягод.

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      Полина Кислицына
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