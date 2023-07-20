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16:42, 20 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод

Юрист Коновалов: за сбор ягод грозит наказание вплоть до девяти лет лишения свободы

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

За сбор ягод можно получить наказание вплоть до девяти лет лишения свободы. О риске сесть в тюрьму за это россиян предупредил юрист Сергей Коновалов, его слова передает издание «Аргументы и факты».

Эксперт посоветовал при походе по ягоды иметь смартфон с доступом в интернет либо карту и подробный определитель, чтобы удостовериться, что выбранное для сбора место относится к разрешенным. Согласно пункту 4 11-1 статьи Лесного кодекса, сбор любых ягод (краснокнижных или некраснокнижных) на охраняемых территориях — в заповедниках, национальных парках, заказниках — запрещен. Исключением служит наличие особого распоряжения местных властей, позволяющего такой сбор.

В соответствии с пунктом 3 той же статьи, сбор растений, в том числе и ягод, из Красной книги Российской Федерации, а также Красных книг российских регионов запрещен. В качестве примера таких ягод Коновалов привел ягоды женьшеня, костянику, княженику. Юрист подчеркнул, что запрет распространяется и на ядовитые ягоды — в их число входят ягоды ландыша.

Что касается наказания, то по вступившему в силу 14 апреля 2023 года Федеральному закону № 113-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» сбор краснокнижных ягод карается как минимум штрафом до 50 тысяч рублей. Максимальное наказание — от шести до девяти лет тюрьмы, а также штраф от полутора до трех миллионов рублей.

В июле депутат Никита Чаплин напомнил, что за выращивание токсичных и психотропных растений на даче может грозить уголовная ответственность.

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