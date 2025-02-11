Известный метеоролог удивился теплой погоде в январе

Вильфанд: Январь 2025 года не должен был стать самым теплым из-за Ла-Нинья

Января 2025-го неожиданно стал самым теплым в истории. Ситуация является нестандартной, так как на погоду в этом году влияет холодная фаза явления Ла-Нинья, при которой температура понижается. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, тот факт, что явление Ла-Нинья не помешало погоде в январе оказаться рекордно теплой, говорит о том, что природные факторы играют существенно меньшую роль, чем факторы антропогенные, связанные с повышением парниковых газов.

Метеоролог отметил, что еще 30 лет назад при явлении Ла-Нинья глобальная температура понижалась, а сейчас этого не произошло из-за роста уровня загрязнения атмосферы. «Как только начнется уменьшение, ну или, по крайней мере, стабилизация парниковых газов, тогда природа уже будет играть большую роль», — заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд оценил возможность прихода ранней весны в Москву. Он считает, что такое развитие событий возможно, однако зависит от ряда факторов.