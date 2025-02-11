Вероятность ранней весны в Москве оценили

Синоптик Вильфанд: Ранняя весна в Москве возможна при наличии ряда факторов

Приход ранней весны в Москву возможен, но будет зависеть от ряда факторов. Вероятность смены сезона раньше срока оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Главная предпосылка ранней весны — отсутствие снега в столице, рассказал синоптик. Солнечная энергия либо отражается от снега, либо поглощается землей, уточнил Вильфанд. Однако, даже несмотря на отсутствие покрова, промерзание почвы под воздействием отрицательных температур все равно идет.

«Это значит, что будет больше энергии на оттаивание уходить весной. И большую роль играет фактор адвекции, то есть откуда будет перенос воздушных масс. Если устойчивый перенос с севера, тогда ранней весны ждать не стоит, несмотря на то, что солнечная энергия будет тратиться, она будет способствовать повышению температуры воздуха», — пояснил метеоролог.

В случае обычных климатических условий, когда воздушные массы поступают с запада, северо-запада и юго-запада, то ранняя весна в Москве все-таки наступит, заключил Вильфанд.

Ранее синоптик предупредил жителей столицы о самом сильном похолодании с начала 2025 года. Оно должно случиться в выходные, 15-16 февраля, — столбики термометров в эти дни опустятся до минус 11 градусов Цельсия.