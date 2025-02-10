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20:13, 10 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о самом сильном похолодании c начала года

Синоптик Вильфанд: В выходные в Москве похолодает до минус 11 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, температура воздуха в Москве опустится до минус 11 градусов Цельсия. О самом сильном похолодании с начала года предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает «Интерфакс».

В воскресенье, 9 февраля, температурный фон в столице был около нормы — вернулась нормальная зима, но без снега, рассказал синоптик. До конца рабочей недели погода в столице будет на пару градусов теплее привычной.

«До четверга ночные температуры в Москве — минус 6-8 градусов Цельсия, дневные — минус 3-5 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. В пятницу небольшое повышение температуры, вероятно, на 1-2 градуса. Дневные температуры будут минус 2-3 градуса Цельсия», — уточнил Вильфанд.

К выходным циркуляция воздуха поменяется, воздушные массы будут поступать с севера. Так, 15-16 февраля столбики термометров днем опустятся до минус 8-13 градусов ночью и до минус 6-11 градусов — днем. Получается, впервые с начала года температура воздуха в столице будет ниже климатической нормы, подчеркнул Вильфанд. Однако разница окажется небольшой — всего один градус.

Ранее метеоролог заявил, что аномальная погода накрыла почти всю Россию — температура выше климатической нормы установилась практически на всей территории страны. Исключениями стали центр и юг европейской части, где столбики термометров незначительно отстают от нормы.

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